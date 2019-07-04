Efsane Ankara Ekspresi'nin ilk seferi için tüm biletler satıldı

İŞ insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin yarın yapacağı ilk sefer için bütün biletler satıldı. TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalıların rağbet ettikleri "efsane tren" Ankara Ekspresi, ilk seferini yarın yapacak. Yoğun talebin olduğu Ankara-Halkalı-Ankara hattında hizmet verecek tren, biri engelliler için olmak üzere 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Toplam yolcu kapasitesi 311 kişi olan Ankara Ekspresi'nde 4 pulman vagonda 231 kişi, 4 yataklı vagonda da 80 yolcu seyahat edebiliyor.

İLK SEFERİNİ TAM DOLU GERÇEKLEŞTİRECEK

Tren ilk seferini 311 kişiyle tam dolu olarak gerçekleştirecek. Ekspres, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı hattında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara güzergahında 9 saat olacak.

2012'DE YHT HATTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SEFERLERİNE ARA VERİLMİŞTİ

Ankara'dan yarın, İstanbul'dan 6 Temmuz'da başlamak üzere her gün karşılıklı işleyecek Ankara Ekspresi'nde seyahat eden yolcular trendeki restoranda yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tamamı yataklı ve pulman vagonlardan oluşan Ankara Ekspresi'nin 1 Şubat 2012'de Gebze-Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferine ara verilmişti.