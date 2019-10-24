Düşüncesiz anne! 10 aylık bebeğini uyuşturucu yüzünden hastanelik etti
Aydın Nazilli'de 10 aylık bir bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin anneannesi, torununun uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söyledi. Bebeğin annesi ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.
NAZİLLİ'DE annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
UYUŞTURUCU DUMANINDAN ETKİLENDİ
Anneanne E.Ç'nin polise ilk ifadesinde kızı G.Ç. ve onun erkek arkadaşı D.Y'nin evde uyuşturucu kullandığını, torununun da uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine anne G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne E.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.
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