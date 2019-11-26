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Duruşma salonuna böyle gidince dini nikahlı eşi hüngür hüngür ağladı

Kocaeli'nde hırsızlık suçu iddiasıyla yargılanan Muhsin Culfacı, duruşmaya gelinlikle gelen eşi Hacer Atik'i görünce hüngür hüngür ağladı. Mahkemenin Culfacı'nın tutuksuz yargılanmasına karar vermesi üzerine Atik, cezaevine de eşini gelinlikle karşılamaya gitti.

GENEL 26.11.2019, 16:47
Duruşma salonuna böyle gidince dini nikahlı eşi hüngür hüngür ağladı
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KOCAELİ'NİN Gölcük ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan Muhsin Culfacı'nın dini nikahlı eşi Hacer Atik, eşinin duruşmasına gelinlikle gitti. Mahkemenin Culfacı'nın tutuksuz yargılanmasına karar vermesi üzerine Hacer Atik, cezaevine de eşini gelinlikle karşılamaya gitti. Gölcük'te yaşayan Muhsin Culfacı, hırsızlık suçu iddiasıyla 1 Kasım'da mahkeme kararıyla tutuklanarak Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Muhsin Culfacı hakkında açılan davanın ilk duruşması, dün Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Muhsin Culfacı'nın yaklaşık 2 yıl önce dini nikah kıydığı Hacer Atik, eşine destek olmak için duruşmaya gelinlikle gitti. Durumları olmadığı için resmi nikah yapamadıklarını söyleyen Hacer Atik, mahkemenin tutuksuz yargılama kararı vermesi üzerine eşini cezaevi çıkışında karşılamak üzere gelinliği ile Kandıra'ya gitti. Cezaevi çıkışında birbirlerine sarılarak hasret gideren çift, daha sonra birlikte Gölcük'e döndü.

"BENİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI"

Eşine destek olmak için gelinlik ile duruşmaya ve cezaevinin kapısına gittiğini söyleyen Hacer Atik, "Bugün eşim Muhsin Culfacı'nın mahkemesi vardı. Hem tutuksuz yargılanmasını istemek hem de ona moral olmak için mahkemeye gelinlik giyerek gittim. Hakimin karşısına çıktım ve ona, 'Eşimin tutuksuz yargılanmasını istiyorum. Benim eşim dünya malına değer vermez' dedim. Beni görünce çok şaşırdı, mutluluktan ağladı. Ben de ağladım orada. Adliyeden sonra Kandıra Cezaevi'ne de gelinlikle gittim. Eşimin tahliyesi için resmi işlemler yapıldı. Sonra eşim tahliye oldu. Biz eşimle imam nikahlı evliyiz. Resmi nikah kıymak için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

"BİZİM RESMİ NİKAHIMIZ YOK"

Eşini gelinlikle gördüğünde ağladığını söyleyen ve akşam saatlerinde cezaevinden tahliye olan Muhsin Culfacı, "Bugün benim mahkemem vardı. Bir olaydan dolayı tutukluydum. Mahkemeye SEGBİS üzerinden görüşmeye gittim. Karşımda eşimi gelinlikle görünce, bir an sevinç, bir an hüzün, bir de özgürlük elimde yok. İster istemez ağladım orada. Eşime bana bu desteği verdiği için teşekkür ediyorum. Benim imam nikahlı eşim olmasına rağmen benim elimi bırakmadı. Bizim resmi nikahımız yok. Fakat ben bu olaydan dolayı gayet mutluyum. Çok sevinçliyim. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'den de resmi nikahımızın yapılması için destek bekliyorum" diye konuştu.

#duruşma salonu #dini nikahlı eş #kocaeli #hırsızlık #Muhsin Culfacı
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