Durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför "Öldürün beni" diye bağırdı

BEŞİKTAŞ'TA özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı.Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 14 kişi yaralanırken hastanede tedavileri süren yaralılardan 1'i hayatını kaybetti.Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı.Daha sonra koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı.

DENİZDEN ÇIKARILMASI KAMERALARA YANSIDI

Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyulurken denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görüldü.