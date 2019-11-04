Durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför "Öldürün beni" diye bağırdı
Beşiktaş Meydanı'nda kullandığı halk otobüsüyle durağa daldıktan sonra bıçakla bazı yolculara saldıran ve ardından kendini denize atan otobüs şoförünün denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Denizden çıkarılan şoförün "Öldürün beni" diye bağırması dikkat çekti.
GENEL 04.11.2019, 07:58
BEŞİKTAŞ'TA özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı.Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 14 kişi yaralanırken hastanede tedavileri süren yaralılardan 1'i hayatını kaybetti.Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı.Daha sonra koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denizden çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı.
DENİZDEN ÇIKARILMASI KAMERALARA YANSIDI
Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyulurken denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görüldü.
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