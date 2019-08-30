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Düpedüz rezillik! Güpegündüz çardakta cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'nin başkenti Londra'da üst düzey firmaların ofislerinin bulunduğu bir ticaret merkezi, büyük bir seks skandalına sahne oldu.

GENEL 30.08.2019, 09:09 Melike Temir
Düpedüz rezillik! Güpegündüz çardakta cinsel ilişkiye girdiler
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ÜLKENİN en prestijli ticaret merkezlerinden biri olan Chiswick Park’ta geçen hafta büyük bir rezillik yaşandı.30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çift, parkın içinde toplantılar için yerleştirilen çardak benzeri kapsülde cinsel ilişkiye girdi.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; o anlar bir bilgi teknolojileri çalışanı tarafından kaydedildi.Haberde adı anılmayan tanık, “Yürüyüp giden ve yaşananları fark eden bazı insanlar gördüm. Gördüklerine inanamayarak bakışlarını kaçırdılar fakat hemen sonra tekrar baktılar ve rüya görmediklerini anladılar” dedi.Olayın ofislerde ağızdan ağza yayıldığını söyleyen tanık, “Fakat kimse kim olduklarını bilmiyor ya da kimse kim olduklarını söylemek istemiyor” ifadelerini kullandı.Britanya’nın en büyük iş merkezlerinden biri olan Chiswick Park’ta 10 bin kişi çalışıyor.

#çardak #cinsel ilişki #İngiltere #Londra #seks
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