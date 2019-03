Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

İŞTE 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajlarından bazıları:

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'n kutlu olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar Günü'n kutlu olsun biricik meleğim.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.