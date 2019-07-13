'Drift' yapan sürücüye rekor ceza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, drift yapan ve polis 'dur' uyarısına uymayan sürücü Şükrü T., kovalamaca sırasında otomobiliyle kaldırıma çarptı. Yakalanan Şükrü T.'ye 6 bin 247 TL para cezası kesildi, ehliyetine de el kondu.

'Drift' yapan sürücüye rekor ceza
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OLAY, dün saat 22.00 sıralarında, Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü T. yönetimindeki 20 BE 638 plakalı otomobille drift yaptı. Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark eden bölgedeki polis ekibi, otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Şükrü T. ile polis arasında kovalamaca başladı. 443 Sokak'a giren Şükrü T. otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, kaldırıma çarptı.  Şükrü T.'yi yakalayan polis, yaptığı kontrolde sürücünün 0.92 promil alkollü olduğunu belirledi. Şükrü T.'ye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'polisin 'dur' ikazına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 6 bin 247 TL para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetine 8 ay ehliyetine el konuldu. Otomobil, çekiciyle Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü.

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