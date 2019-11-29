Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu: Önüne bırakıldığı hastanede hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da 26 yaşındaki Yakup Bendaş kimliği belirsiz kişilerce dövülüp bıçaklanan ve tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Doktorların müdahale ettiği ağır yaralı genç kurtarılamadı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
GENEL 29.11.2019, 14:52
ŞANLIURFA'NIN Karaköprü mahallesinde çarşamba gecesi arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş, iddiaya göre yanına gelen bazı kişilerce ailevi bir konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. DHA'nın aktardığı habere göre dışarı çıkan Bendaş, bir araca bindirilerek götürüldü. Dövülüp bıçaklanan ve tüfekle vurulan Bendaş, ardından kendisini götürenler tarafından Karaköprü semtindeki özel bir hastanenin önüne bırakıldı.Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.Polis ekipleri, saldırganların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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