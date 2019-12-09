Doktora kafa atıp bu hale getirdi! İlk ifadesinde iki kelime söyledi
İzmir'de ehliyet almak için rapor almak isteyen ancak o sağlık ocağında kaydı bulunmadığı için talebi doktor tarafından reddedilince doktora kafa atan şahıs yakalandı. İlk ifadesinde "çok pişmanım" diyen şahıstan doktor şikayetçi oldu. Mağdur doktor "mutluyum, cezasını alsın istiyorum" dedi.
İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, ehliyet için sağlık raporu talep eden ve rapor alamadığı için doktora kafa atan şahıs Adana'da yakalandı. Şahıs ilk ifadesinde "Çok pişmanım" diyerek kendisini savundu. Mağdur doktor ise şahsın yakalanmasından mutlu olduğunu söyledi.
DOKTORA KAFA KAMERADA
Olay 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'nde yaşanmıştı. Ehliyet almak için rapor istediğini söyleyen şahıs, kayıtlı olmadığı için rapor veremeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e kafa atmıştı. Olaydan sonra kaçan adam her yerde aranıyordu. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen olay sonrası Doktor Ali Erhan Kiriş'te şikayetçi olmuştu.
İFADESİ ALINDI
Doktor Kirişçi'ye kafa atarak darp eden şahıs Adana'da yakalandı. Yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde, "Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
"YAKALANDIĞI İÇİN MUTLUYUM"
Rapor vermediği için kendisine kafa atan saldırganın yakalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Doktor Ali Erhan Kirişçi, "Yakalandığı için memnunum, mutluyum. Cezasını alsın istiyorum. Hukuk saldırganın kendisine gereken cezayı verecektir, inanıyorum" açıklamasında bulundu.
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