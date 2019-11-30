Doğum günü kutlaması dönüşü kaza: 5 yaralı
Bursa'da arkadaşlarının doğum günü partisinden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.
GENEL 30.11.2019, 10:22
İNEGÖL'DE oturan 4 arkadaş, arkadaşları Mustafa S.'nin (20) doğum gününü kutlamak için Esenköy Mahallesi'ne gitti. Kutlamanın ardından gençler, Mustafa S.'yi de alarak otomobille İnegöl'e dönmek için yola çıktı. Yasin G. (19) yönetimindeki 16 CZB 87 otomobil, mahalle yolunda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yasin G., Sudenaz N. (15), Mustafa S. (20), Seval S.(17) ve Ömer B.(19) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan gençler, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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