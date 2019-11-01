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Doğmasını 7 sene beklediği çocuğunu, doyamadan toprağa verdi

Kayseri'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ufak kızın 7 yıllık tüp bebek tedavisi sonrasında dünyaya geldiği öğrenildi.

GENEL 31.10.2019, 14:21
Doğmasını 7 sene beklediği çocuğunu, doyamadan toprağa verdi
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KAYSERİ'NİN Yeşilhisar ilçesinde, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi. Hayatını kaybeden Saliha Çakır'ın, Üzeyir ve Kevser Çakır çiftinin 7 yıllık tüp bebek tedavisi sonrasında dünyaya geldiği öğrenildi. Kavak Mahallesi'ndeki evlerinde, önceki gün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 6 kişilik Çakır ailesinden, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren 5 yaşındaki Saliha Çakır için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Küçük kızın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE DOĞMUŞTU

Üzeyir ve Kevser Çakır çiftinin evliliklerinin 7. yılında tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Saliha Çakır'ın, ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

AİLECEK NAR YEMİŞLERDİ

Bir yakınlarının düğünü için Mersin'e giden baba Üzeyir Çakır'ın (34), dönüşte yol kenarında bulunun bir bahçeden satın aldığı nar, önceki gün akşam yemeğinde büyükbaba, büyükanne, amca, baba, anne ve 5 yaşındaki torundan oluşan 6 kişilik Çakır ailesi tarafından yenen makarnanın ardından tüketilmişti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dün sabah karın ağrısı şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne giden amca Osman ve babaanne Saliha Çakır'ın zehirlendiklerinden şüphelenen doktorun isteği üzerine diğer aile bireyleri de hastanede tedavi altına alındı. Akşam yemeğinde sadece nar yediği öne sürülen 5 yaşındaki Saliha Çakır, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

#kayseri #zehirlenme şüphesi #tüp bebek tedavisi #Kayseri Şehir Hastanesi
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