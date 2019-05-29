Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki

AVRUPA Birliği Genişleme Raporu açıklandı. Raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya devam ettiği ve yeni fasıl açılmayacağı belirtildi.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı şunları söyledi:

- Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir.

- Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır, 14 fasıl siyasi olarak engellenmiştir.

'TÜRKİYE AB'DEN UZAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR'

2018'de AB Konseyi'nin oybirliğiyle verdiği karara atıfta bulunulan raporda, yeni fasıl açılmamasına ilişkin sebeplerin halen değişmediği vurgulandı ve 'Türkiye, AB'den uzaklaşmaya devam ediyor' denildi.

Raporda Türkiye'nin yargı sisteminde ciddi gerileme olduğu ve AB tavsiyelerinin kabul edilmediği ifade edildi. Yargıçlar üzerinde siyasi baskı olduğu belirtilen raporda, bu durumun yargı bağımsızlığına zarar verdiği savunuldu. AB Genişleme Raporu'nda ayrıca, Türkiye'nin ifade özgürlüğü ve diğer haklar konusunda ciddi bir gerileme içerisinde olduğunun altı çizildi.

Raporda öne çıkan konulardan biri de ekonomiydi. Türkiye ekonomisinin ciddi bir şekilde gerilemeye devam ettiği, 'piyasaların işleyişini negatif etkileyen' siyasi kararlar alındığının belirtildiği raporda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki ekonomik kurumların bağımsızlığına ilişkin kaygılarının derinleştiği ifade edildi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne de değinilen raporda Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan dört belediyede, belediye başkanlıklarını kazananların, adaylıkları onaylanmalarına rağmen başkanlıklarının onaylanmamasına ve İstanbul'da büyükşehir belediye seçimlerinin yenilenmesine de değinildi. İki olayın Türkiye'deki seçim sürecinin siyasi baskılardan bağımsız olmadığı yönündeki kaygıları artırdığı belirtildi.