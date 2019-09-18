"Dişim uyuşmadı" diyerek doktoru göğsünden bıçakladı!

DİŞİ ağrıyan 18 yaşındaki Mert D., dişini çektirmek için hastaneye geldi. Burada Doktor Hamdi Gören'den randevu alan Mert D., dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyledi.Mert D.'yi muayene eden Gören, dişini çekmek için gence iğne yaptı. Dişi uyuşmayan Mert D.'ye tabip daha sonra ikinci kez iğne yaptı. İki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Mert D. doktorla tartışmaya başladı.

DURUM POLİSE BİLDİRİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mert D., Dr. Gören'i göğsünden bıçakladı. Doktorun yaralandığını gören sağlık personelleri durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Mert D.'yi gözaltına alırken, yaralanan doktor ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOKTORUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastasının bıçakladığı doktorun ise tedavisi devam ediyor.