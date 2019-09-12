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Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

Konya'da evden dışarı çıkmalarına izin vermediği annesi Rabia K. ile kız kardeşini av tüfeğiyle rehin alıp, çıktığı balkonda tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkışan Hidayet K. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

GENEL 12.09.2019, 21:02
Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı
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KONYA'NIN merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında Hidayet K. (21), annesi Rabia ile kız kardeşinin dışarıya çıkmalarını izin vermeyip, kapıyı kilitledi. Hidayet K. ardından tüfekle evin içinde ve balkondan rastgele ateş açtı. Anne ve kızı da balkona çıkıp, komşularına seslenerek yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir ara balkona çıkan Hidayet K., tüfeği çenesine dayadı ardından da evin içine girdi. Çelik yelek giyen polisler, dairenin kapısından içerdeki Hidayet K.’ye seslenerek ikna etmeye çalıştı. İkna olan Hidayet K., silahını polise teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi. Hidayet K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

#konya #pompalı tüfek #rehin
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