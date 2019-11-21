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Dilan'ın katilinden kan donduran sözler: Namus için yaşıyorum

İzmir'de 18 yaşındaki eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu silahla öldüren katil zanlısı Ahmet Yaman, mahkemede "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GENEL 21.11.2019, 17:44
Dilan'ın katilinden kan donduran sözler: Namus için yaşıyorum
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İZMİR'İN Buca ilçesinde 18 yaşındaki eski sevgilisini öldüren sanık, mahkemede "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum" dedi.Eski sevgilisi tarafından öldürülen Dilan Tutucu'nun (18) telefonunda "Azrail" olarak kayıtlı bulunan sanık Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yaman, maktul Dilan Tutucu'nun annesi ve taraf avukatları katıldı.

"TARTIŞMAYA BAŞLADIK, CİNNET GEÇİRDİM"

Tutuklu sanık Yaman, olaydan 2 gün önce İstanbul'dan geldiğini, daha önce ilişki yaşadıkları maktul Dilan'la aralarının bozuk olduğunu, düzeltmek için görüşmek istediğini söyledi. Yaman, görüştükleri sırada Dilan Tutucu'nun cep telefonunu aldığını belirterek, "Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet geçirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum" dedi.

Duruşma savcısının sanığa, "Dilan'ın cep telefonunda 'Azrail' olarak kayıtlısın. Neden? Tehdit mi ettin?" sorusu üzerine sanık, "Bilmiyorum. Onun bileceği iş" diye cevap verdi. Yine savcının "Neden silah taşıyorsun, kaç yaşındasın?" sorusunu ise sanık, "Silah taşıyorum. Hasımlarım var. 22 yaşındayım" diye yanıtladı.

SALONDA ARBEDE YAŞANDI

Sanığın savunması sırasında maktulün 15 yıl önce öldürülen babasıyla ilgili ifadeler kullanması üzerine maktulün yakınları tepki gösterdi. Salonda arbede yaşanması nedeniyle sanık ve maktul yakınları dışarı çıkarıldı.

Sanığın geri getirilmesinden sonra duruşma savcısı, sanık hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açıldığını ancak sanıktan "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ek savunma istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

"BENİ MECBUR BIRAKTI"

Tutuklu sanık Ahmet Yaman, olayı baskı altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

20 Nisan 2019'da İzmir'in Buca ilçesinde 18 yaşındaki Dilan Tutucu, evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ertesi günü genç kızın katil zanlısı olarak aranan erkek arkadaşı Ahmet Yaman, polise giderek teslim oldu. Yaman, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

#İzmir #Dilan Tutucu #eski sevgili #Ahmet Yama #namus
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