Dikkat Alanya'da elektirik kesintisi! (14.03.2019)

ALANYA ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE MAHHALLESİ AYVARDI MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100375)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA MAH:HAL CAD,SANAYİ CAD,YANIK KONAK SOK bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100541)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 17:00 saatleri arasında, YEŞİLÖZ BÜYÜKPINAR HOCALAR İMAMLI ÖZVADİ UĞRAK AYDAP bölgesinde, ALANYA AGB BİRİMİZCE ALANYA 1 VE ALANYA 2 FİDERLERİ BAKIMI ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100546)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 17:00 saatleri arasında, DUZAĞAÇ CAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 15:00 saatleri arasında, TEKKE MAHALLESİ TR1,TR2,PANCARLAR MEVKİİ İLE AKÇAENİŞ ARASI SULAMA TRAFOLARI bölgesinde, ENERJİ NAKİL HATTINA YAKLAŞAN BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ KESİMİ NEDENİ İLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 16:00 saatleri arasında, SOLAK DUMANLAR YENİ DUMANLAR GÖKDERE bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 17:00 saatleri arasında, SARIHALİLER MAH. bölgesinde, OG HAT BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 16:00 saatleri arasında, KAŞ GÖKSEKİ MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100568)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.03.2019 14:00 - 14.03.2019 18:00 saatleri arasında, ILICA EVRENSEKI HATIPLAR KALEMLER GULTEPE YENIKOY SALUR SIRTKOY EVRENLER YAVSİ ŞİŞELER DOLBAZLAR SARILAR bölgesinde, SCADA CALISMASI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100566)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 17:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR MA ANADOLU CAD GAZİPAŞA CAD 103 SOKAK BELEDİYE CAD YAMANLAR SOKAK SHELL PETROL ARKASI bölgesinde, AG DİREK DEPLASESİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 14.03.2019 08:00 - 14.03.2019 10:00 saatleri arasında, KAVAKLI bölgesinde, PARAFODUR MONTAJI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 17:00 saatleri arasında, GAZİLER MAH bölgesinde, ŞEBEKE ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 14.03.2019 01:30 - 14.03.2019 06:30 saatleri arasında, CIPLAKLI MAH.DEĞİRMENDERE BADEMAGACI OBAALACAMİ OBA MAH.CARŞAMBA CİKCİLLİ SARAYBELENİ HACIİNCE CİVARLARI bölgesinde, 111193TRTR-6 BİNA İCİ ACIKŞALT HÜÇRE BAKIM CALIŞMASI KESİCİ BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100577)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.03.2019 10:00 - 14.03.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH PINARBAŞI MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 13:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH YÜKSEK KÖPRÜ MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 14.03.2019 08:30 - 14.03.2019 17:00 saatleri arasında, KİLLİK MAHALLESİNİN İÇERİKİLLİK VE ÇAKIRLAR MEVKİLERİ, AHIRTAŞ MAHALLESİNİN TAMAMI İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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) ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 14.03.2019 09:00 - 14.03.2019 16:00 saatleri arasında, İSPATLI MAH bölgesinde, İSPATLİ MAH A.G.B TARAFINDAN A.G.HAT BAKIMI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.03.2019 11:00 - 14.03.2019 18:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAH MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 14.03.2019 11:00 - 14.03.2019 18:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAH ÇAM İÇ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 14.03.2019 13:00 - 14.03.2019 14:00 saatleri arasında, SİNAN DEĞİRMENİ,YAZIR GÜZLE,DOYRAN YAYLALARI VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA KABUL EKSİK GİDERME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 14.03.2019 13:00 - 14.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖKÇEYAKA MAH. ADALA YAYLASI bölgesinde, AYIRICI KAPAMA BIÇAKLARI DEĞİŞİMİ İÇİN (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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