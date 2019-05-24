Digiturk'un sahibine rüşvet soruşturması!

FRANSIZ futbol kulübü Paris Saint-Germain'in Katarlı sahibi olan iş adamı Nasser al-Khelaifi'ye, Katar'ın 2017 ve 2019 atletizm dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapması için rüşvet verdiği iddiasıyla Fransa'da resmen soruşturma açıldı. Türkiye'de de Digiturk'ün sahibi olan Nasser al-Khelaifi'nin avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre iş adamının 2011 yılında rüşvet amacıyla 3,5 milyar dolarlık bir ödeme yaptığı öne sürülüyor. Katar merkezli bir şirket olan Oryx QSI'nin, dönemin Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) başkanı olan Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'ın sahibi olduğu spor pazarlama şirketine yaptığı ödeme incelenmekte. Soruşturmanın başında bulunan hakimin Khelaifi'nin avukatlarına gönderdiği açıklamada ödemenin Khelaifi tarafından onaylandığı söyleniyor, ancak avukatları Katarlı iş adamının o sırada Oryx QSI şirketi ile bir bağlantısının olmadığını savunuyor. Katar, 2017 yılında düzenlenen şampiyonayı İngiltere'ya kaptırmıştı ancak Ekim ayında düzenlenecek 2019 şampiyonasını üstlenmeyi başarmıştı. Nasser al-Khelaifi, 2016 yılında sahibi olduğu BeIN Sports şirketi aracılığıyla üç yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolünde olan Digitürk'ü satın almıştı. 1,3 milyar dolara Digiturk'ü satın alan Katarlı beIN Media Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaif, Hürriyet'e o dönem verdiği röportajda, "Digiturk, beIN grubunun bugüne kadar yaptığı en büyük alım. Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz." demişti.

SORUŞTURMA DÖRT YILDIR DEVAM EDİYOR

Atılan bu adım, Fransa'da atletizm dünyasını içine alan daha geniş bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının bir parçası. Khelaifi'nin avukatı Renaud Semerdjian Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hakim bir hata yapıyor. Nasser hiçbir şekilde bu işin içinde değil. Dosya içinde ismi bir kere bile geçmiyor." dedi. Semerdjian, Fransız savcıların ülkeleri dışında gerçekleşmiş olaylarla ilgili harekete geçmesinin de ne kadar doğru olduğunu sorguladığını söyledi. Bu adımla Khelaifi dosyada zanlı durumuna düşerken hakkında dava açılmasına da bir adım yaklaşmış oldu. Fransız savcılar bu hafta Senagalli Lamine Diack ve oğlu hakkında bir yolsuzluk ağına dahil olduklarını iddia ederek dava açılmasını talep etmişti. Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin etkili isimlerinden Tsunekazu Takeda'ya kadar sıçrayan soruşturma dört yıldır devam ediyor. Khelaifi başka bir soruşturma kapsamında ise İsviçre'de 2026 ve 2030 Dünya Kupası'nın yayın hakkını almak için FIFA'ya 'avantaj sağladığı' iddiasıyla araştırılıyor.