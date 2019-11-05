Deprem uykuda yakaladı! Muğla güne depremlerle başladı

SABAHIN ilk ışıkları ile birlikte Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından Ula ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan son depremlerin ardından Balcılar-Köyceğiz 2.0 ile bir kez daha sallandı. Türkiye'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabiliyor. Sabah saatlerinde Muğla'da art arda 3 deprem meydana geldi. Depremlerin en şiddetlisi 3.7 büyüklüğü ile Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Karaböğürtlen Ula merkez üssü olmak üzere 3,2 şiddetinde deprem ve son olarak Balcılar Köyceğiz merkez üssü olmak üzere 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Sabahın ilk ışıklarında yaşanan bu üç deprem ise vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.