Deprem duası, sosyal medyada gündem oldu
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun ATV ekranlarında yayınlanan programında yaptığı deprem duası, sosyal medyada gündem oldu.
GENEL 27.09.2019, 11:48
DÜN öğlen saatlerinde İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin yankıları sürerken ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da ATV ekranlarında yayınlanan 'Dosta Doğru' programında depremden korunma duası yaptı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Büyük beğeniyle izlenen programda Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı dua, sosyal medyada TT listesine girdi.
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