Deprem bölgesinde okullar 2 gün daha tatil!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devam eden şiddetli artçı sarsıntılar nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiği bildirildi.

Deprem bölgesinde okullar 2 gün daha tatil!
banner404

BÖLGEDE geçtiğimiz gün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarının devam ettiğini belirten Denizli Valisi Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salı ve Çarşamba günü ilçede eğitime ara verildiğini kaydetti.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

İlçedeki çocuklarımızın depremden psikolojik olarak etkilenmemesi için okulları tatil etme kararı aldıklarını ifade eden Karahan, depremzedelere yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi. Öte yandan ilçede geçtiğimiz gün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karamollaoğlu’ndan Diyarbakır saldırısı açıklaması
Karamollaoğlu’ndan Diyarbakır saldırısı açıklaması
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479