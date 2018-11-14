Deniz Baykal'ı kahredecek ölüm haberi!

UZUN bir süredir tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok vefat etti.

CHP'LİLERİN YAKINDAN TANIDIĞI BİR İSİMDİ

CHP kadın Kolları'nın İsmet İnönü dönemindeki kurucularından Nezihe Altıok dün gece tedavi gördüğü Ankara Ufuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1926 doğumlu olan Altıok, CHP'lilerin yakından tanıdığı bir isimdi...

KADIN KOLLARINI KURDU

Ecevit döneminde Rahşan Ecevit ile bir çok ilde bulunmayan kadın kollarını kuran Altıok, Deniz Baykal'ın da manevi annesi olarak tanınıyordu.

BAYKAL, KURULTAY HAZIRLIKLARINI ONUN EVİNDE YAPIYORDU

Baykal'ın henüz CHP lideri olmadığı yıllarda, yakın kurmayı Önder Sav ile birlikte kurultay hazırlıklarını Emek mahallesindeki Altıok'un evinde tamamladığı, tüm partililerce bilinmekteydi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 11:09