Dehşet! Misafirliğe gittiği evin sahibini öldürdü
Tekirdağ'da, bir süredir misafir olarak kaldığı evin sahibini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. Evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldüren adam, "gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.
TEKİRDAĞ'DA Hasan Yavuz(72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç.(69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Ev sahibini bıçaklayan zanlı, "bir anlık öfkeyle öldürdüm" dedi.
ÖLDÜRÜLEN EV SAHİBİ YALNIZ YAŞIYORDU
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde gece meydana geldi. Evde bir kişinin öldüğü yönünde ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boyun kısmında bıçaklandığını belirledi. Yavuz'un cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. Polis, H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi. Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
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