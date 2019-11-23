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Dehşet evi! 4 arkadaşın tartışması kanlı bitti

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi evde tartıştığı 1'i kadın 3 arkadaşını bıçakla yaraladı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden boğazından yaralanan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

GENEL 23.11.2019, 18:49
Dehşet evi! 4 arkadaşın tartışması kanlı bitti
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İZMİR'İN Konak ilçesinde meydana gelen kavgada kan aktı. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Karataş Semti 269 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Yasin B. ile Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., bıçakla 1'i kadın 3 kişiye saldırdı. 3 kişi bıçağın vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı, Yasin B., olay yerinden kaçtı. Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. kendi imkanlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Burada tedaviye alınan 3 kişiden, boğazından yaralanan Deniz Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Polis, kısa sürede Yasin B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor.

#4 arkadaş #tartışma #İzmir #konak
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