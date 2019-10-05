Dehşet anları kamerada! Şahit olan vatandaşlar şoka girdi
Bursa'da kaldırımda kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Dehşete düşüren kaza anı kameralar tarafından anbean görüntülendi.
BURSA'DA vicdansız sürücünün kaldırımda bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp metrelerce havaya uçurduğu ve olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Bursa'da meydana gelen kazada kaldırımda kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı. Bir yakınını ziyarete giden aile; ziyaretten sonra evlerine dönmek için yola çıktı. Kaldırımda kucağında bebeğiyle duran babaya, bu sırada süratle gelen bir minibüs çarptı.
BABA VE BEBEĞİ METRELERCE UZAĞA SAVRULDU
Aracın çarptığı baba ve kucağındaki bebeği metrelerce öteye fırladı. Minibüsün çarptığı baba ve bebeğinin metrelerce öteye fırlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı.
VATANDAŞLAR ŞOKA GİRDİ
Kazada durumu ağır olan baba ve bebeği Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise şoku uzun süre üzerinden atamadı.
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