Değeri tam 72 milyon dolar! Bolu'da ele geçirildi

Bolu'da bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.

Değeri tam 72 milyon dolar! Bolu'da ele geçirildi
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BOLU'da düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk Orman Parkı yanında durdurulan bir otomobile operasyon düzenlendiği bildirildi. 

ATOM ENERJİSİ KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Araç içinde yapılan aramada,nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildiği ifade edildi. Ekiplerin, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

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