Davayı kazandı, davul zurna ile akaryakıt istasyonunu açtı

Düzce'de, 50 yıl önce Kervan Akaryakıt, Doğalgaz, Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kuran Lütfi Gaydanoğlu, geçen yıl yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Lütfi Gaydanoğlu, ölmeden önce, 22 Ocak 2015 tarihinde noter aracılığıyla kızı L.S. ve onun çocuklarını mirasından çıkardı. Gaydanoğlu'nun oğulları B.G. ile O.G. ise mirastan kendilerine düşen değerde nakit para alarak, noter kanalıyla mirasçılıktan feragat etti. Ancak Lütfi Gaydanoğlu'nun kızı L.S., mirasa ortak olmak için Düzce 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, mirastan ret ve feragat davaları bitmeden mirasçılık belgesi verilemeyeceğine hükmetti. Bunun üzerine L.S., aynı davayı 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde de açtı ve mahkeme, L.S.'yi mirasçı kabul etti. Mahkeme, mirası, mirasçılar arasında Lütfü Gaydanoğlu'nun eşine 2 pay, 6 çocuğuna ise 1'er pay olmak üzere 8'e böldü. Akaryakıt istasyonu ise kapatıldı.

DAVAYI KAZANDI

Akaryakıt istasyonunu işleten Lütfi Gaydanoğlu'nun oğlu Nihat Gaydanoğlu, iş yerinin her tarafına afişler asarak adalet arayışında bulunurken, yürütmenin durdurulması yönünde dava açtı. Mahkeme yürütmenin durdurulması davasını kabul ederek, Nihat Gaydanoğlu lehine karar verdi ve akaryakıt istasyonunu işletebileceğine hükmetti. Nihat Gaydanoğlu, mahkeme kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurdu. Nihat Gaydanoğlu ardından akaryakıt istasyonuna akaryakıt veren şirkete giderek işletme ruhsatını gösterdi ve onay aldı.

Hukuk mücadelesini kazanan Nihat Gaydanoğlu, adalet arayışı için afişler astığı akaryakıt istasyonunun girişine ise bu kez 'Açıldık' yazarak, iş yerinin tekrar açılışını ve mahkeme kararını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Nihat Gaydanoğlu, eşi ile birlikte keman eşliğinde dans da etti.

HAKLI OLAN KAZANDI

Akaryakıt istasyonunu tekrar açan Nihat Gaydanoğlu, haklı olanın kazandığını belirterek, "Hukuk mücadelesini kazandık. Zaten haklıydık ve haklı olduğumuzu herkes biliyordu. Burada sadece bir hakimin verdiği yanlış kararla ilgili olarak biz bu noktaya geldik. Bu noktaya gelmemize sebep olan babamın 3 çocuğunun da suçları var. Onların da bir hakkı varsa alsınlar. Bunun hukuki yolları var" dedi.