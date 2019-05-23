Darphane Müdürlüğü, 19 Mayıs'ın 100. yılında hatıra parası bastı: 'Atatürk'ün fotoğrafı yok' tepkisi

DARPHANE Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü için hatıra madeni para bastı.Sözcü'de Yavuz Alatan'ın imzasıyla yayımlanan ve "Atatürk’süz 19 Mayıs parası bastılar" başlığını taşıyan haberde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının paralarda yer almamasına dikkat çekildi. "Hatıra parada bir tek Bandırma vapuru vardı" bilgisine yer verilen haberde şu hatırlatma da yapıldı: "Oysa, 19 Mayıs'ın yıl dönümü için 1999'da bastırılan parada Atatürk'ün resmi ve Bandırma vapuru, 2009'da bastırılanda ise sadece at üstünde silüeti vardı."