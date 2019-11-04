Dans eğitmeninin sır gibi ölümü! Evinde bulundu
Yalova'da dans eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki Gülcan Işık, evinde ölü bulundu. Işık'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsisi sonrasında netleşecek.
GENEL 04.11.2019, 11:10
YALOVA'DA dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan bir süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri Işık'ı bulmak için Fatih Caddesi üzerindeki evine gitti. Kendi imkanlarıyla kapıyı açan ekipler genç kızı ölü olarak buldu.
KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Yapılan ilk incelemede genç öğretmenin ölümü doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. Ancak öğretmenin kesin ölüm sebebinin anlaşılması için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Gülcan Işık'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsisi sonrasında netleşecek.
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