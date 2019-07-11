Dalaman'da 18 saattir süren yangınla ilgili Bakan'dan açıklama

MUĞLA Dalaman'da çıkıp Göcek'e ilerleyen yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin alevlere müdahale devam ediyor. Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA BAZI İŞ MAKİNELERİ ZARAR GÖRDÜ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.

İKİ MAHALLEDEKİ 34 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi Esengül Civelek oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı.Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.