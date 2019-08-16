Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile bazı bakanlıklarda görevden alma ve atamalar gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atanırken, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut görevinden alınarak yerine Selami Ersen atandı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:?2019/275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ve 282), 16 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ RIDVAN TURAN OLDU

Basın İlan Genel Müdürü görevinden alındı. Buna göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevinden alınarak, yerine Rıdvan Duran atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRÜ DE DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı.

5 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nda; Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı. Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Karaman; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.