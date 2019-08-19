banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarmaya direnip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddia edilen muhtar ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.

GENEL 19.08.2019, 07:34 Melike Temir
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı
banner404

OSMANİYE'de Kadirli- Kozan kara yolunda yol denetimi yapan jandarma ekipleri, Süleyman Y. idaresindeki 38 LJ 648 plakalı otomobili durdurdu.

ALKOL KONTROLÜ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Sürücü ve otomobilde bulunan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyünün muhtarı Mustafa U. ile jandarma personeli arasında alkol kontrolü yapılmak istenmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında görevlilere direndiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar ile jandarmaya mukavemette bulunduğu ileri sürülen Süleyman Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden muhtar Mustafa U. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarından, Süleyman Y. ise "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasından tutuklandı.

#cumhurbaşkanı #hakaret #muhtar #kadirli
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545