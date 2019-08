Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te konuşuyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpamadan canını veren tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.,Milletimizi hasta ilan edenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Eğer bugün millet olarak bilhassa gençlerimizle birlikte Malazgirt zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsa on binler bugün Malazigrt ovasındaysa işte bu projeyle birlikte aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.Yarım asır sonra Türkiye çok daha büyük hedeflere yelken açacaktır. Bizim medeniyetimiz, fetih medeniyetidir. Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız.Osmanlıyı hasta adam ilan edip milletimizi yeniden Orta Asya'ya sürmeyi planlayanların hevesini İstiklal harbimizle kursaklarında bıraktıkEcdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle yönettiği coğrafyalar bugün maalesef zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor.Diyarbakır'da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin yaptığı eylemi gördünüz değil mi? Bu insanların yavrularının istismarına izin vermeyeceğiz.Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. Bugün Suriye'de yıkım, katliam var. Rejimler her gün masum kanı döküyor. Kudüs'te Filistin'de zulüm var.Düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızı ötesine taşımış durumundayız. Daha dün Balkanlar'dan Karabağlar'a uzanan katliamları unutmadık.Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar, inşallah yeniden yükselişimize şahitlik edecek. Müslümanlar zulüm altında. Her yerde tehditler, saldırılar devam ediyor.. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük sahibi Allah'tır.Türkiye büyük bir mücadele içindedir. Bu mücadele sıradan bir mücadele değildir.