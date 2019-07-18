Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, Emniyet Genel Müdürü değişti

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİNE BAYBURT VALİSİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ATANDI

Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

CELAL UZUNKAYA, BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirildi.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 1968 yılında Elazığ ilinde doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği ile mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı. Aktaş, Aksaray- Gülağaç, Malatya- Kuluncak, Muş- Hasköy, Düzce- Cumayeri ve Rize-Çayeliilçelerinde Kaymakamlık yaptı. Öte yandan Aktaş, 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş, 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı. 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Aktaş, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başlamıştır. Aktaş, 18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı

.ALİ HAMZA PEHLİVAN KİMDİR?

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Giresun'un Doğankent, Erzincan'ın Kemah, Giresun'un Piraziz, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bursa'nın İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Pehlivan, 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştı.

CÜNEYT EPCİM KİMDİR?

Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç, Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Epcim, 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.