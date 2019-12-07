Çocuklarının babası bulunamıyor! Verdiği son isimden de çıkmadı

YAKLAŞIK bir ay önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Melahat isimli genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun babası olarak Celal isimli birini, ikinci çocuğunun babası olarak da Mehmet Muhammet adlı kişiyi söylemişti. Dün canlı yayında açıklanan sonuca göre Melahat'in çocukları ismini verdiği iki kişiden de çıkmadı.

ÇOCUĞU SEVGİLİSİNDEN ÇIKMADI

Melahat, ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti. Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi. Ancak yapılan DNA testinin sonucuna göre Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş değil.

İLK ÇOCUĞUNUN BABASI DA İSİM VERDİĞİ KİŞİDEN ÇIKMADI

Bunun üzerine Melahat'in ilk çocuğu ve Celal Bey için DNA testi yapıldı. Dün yayınlanan programın canlı yayında Melahat'in yaklaşık 1-1.5 sene birliktelik yaşadığı Celal'in DNA testi sonucu açıklandı. Ancak açıklanan rapora göre Melahat'in ilk çocuğunun birliktelik yaşadığı Celal'dan olmadığı ortaya çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Melahat ile 6 yıl evli kalan eşi Ramazan B. yaşadığı ihanetleri öğrenince çocukları için DNA testi istemiş ve iki çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenmişti. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat ile tek celsede boşandı.