Çocuk mahkemesinden çıkıp dehşet saçtılar

İSTANBUL Anadolu Adliye Sarayı önünde saat 11:30 sıralarında motosikletli iki şahıs, bir grubun üzerine silahla ateş açmış ve bir kişiyi yaralamıştı. Saldırgan şahıslardan biri de kaçmaya çalıştıkları esnada polis tarafından yaralı olarak ele geçirilmişti.Saldırgan şahısların isimlerinin A.U. ve B.A., saldırıya uğrayarak yaralanan kişinin adının C.Y. olduğu öğrenildi. Şahısların aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3’üncü Çocuk Mahkemesi’nde duruşmaya çıktıkları, mahkemenin ardından tekrar karşılaştıkları ve silahlı saldırı olayının da bu esnada meydana geldiği öğrenildi.Saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçmaya çalıştıkları esnada polisin ‘dur’ ihtarına uymadılar. Bunun üzerine polisler B.A. adlı şahsı yaralı olarak ele geçirdi. Kaçan diğer şahıs da kısa sürede yakalanırken olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alındı.Saldırıda yaralanan C.Y, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı şüpheli B.A ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında İstanbul Anadolu Adliye Sarayı önünde bir silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda bir kişi yaralanırken, saldırıyı düzenleyenlerden bir kişi de polisin müdahalesiyle yaralı olarak ele geçirilmiştir." hatırlatması yapılarak, "Aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla 3'üncü Çocuk Mahkemesi'nde duruşmaya çıkan taraflar, mahkeme çıkışında tekrar karşılaşmış, A.U ve B.A isimli şahıslar, C.Y isimli şahsa silahla ateş ederek yaralanmasına neden

olmuştur. " denildi.

Açıklamanın devamında, "Motosikletle kaçmaya başlayan şüphelilere olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahale etmiş, 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden B.A yaralı olarak ele geçirilmiştir. Kaçan diğer şüpheli de kısa sürede yakalanmış, olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan C.Y, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, diğer yaralı şüpheli B.A ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.