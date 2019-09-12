Cizre İcra Dairesi'nden 'satılık doktor' ilanı

"TIBBİ cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır" başlığıyla yayımlanan ilanda tabloda yer alan 'cins, miktar ve değerleri yazılı malların satışa çıkarıldığı' belirtildi. İlanda satışa çıkarılanın 'Özel Botan Hospital Hastanesi'nin ruhsatname ve bu ruhsata bağlı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi bağlı ve branşları ve detayları belirtilen 22 adet Tabip Kadrosu' olduğu belirtildi. Hekimlere farklı maddi bedel biçilerek yayımlanan ilanda, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, üroloji, anestezi ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk sağlığı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göz, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz alanında uzmanları satışa çıkarıldı. İlanda, çocuk sağlığı, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın doğum uzmanlıklarının 55 bin 650 TL’ye satışa çıkarıldığı, diğer uzmanlıklara 44 bin 520 TL değer biçildiği görüldü.