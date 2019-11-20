Cinsel ilişki iddialarıyla gündeme gelen hastanede bir skandal daha
Geçtiğimiz aylarda cinsel ilişki iddialarıyla çalkalanan Alaşehir Devlet Hastanesi, bu kez acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisi görüntüleriyle gündeme geldi.
ALAŞEHİR Devlet Hastanesi'nde skandallar bitmiyor. Geçen aylarda cinsel ilişki skandalları ile çalkalanan hastane, bu kez de acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisi ile gündeme geldi.
GÖRÜNTÜLERİ ESKİ VEKİL PAYLAŞTI
Manisa eski milletvekili ve yazar Tevfik Diker, sosyal medya hesabından Alaşehir Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi çalışanlarının, köpük partisinde çekilen görüntülerini yayımladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüler ile ilgili soruşturma açıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce ilgili Varan-1, Varan-2, Varan-3 adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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