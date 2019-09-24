Cinayete giderken yakalanmıştı, cezaevinde intihar etti!

MERSİN'DE yaşayan eski eşini öldürmeye giderken üzerinde çok sayıda suç aletiyle yakalanan Mustafa Akarca, bulunduğu cezaevinin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son verdi. Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A., 1 Eylül günü saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de oturan boşandığı eşi Mustafa Akarca'nın kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbar üzerine, polis ekipleri yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ÇIKTI

Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan Mustafa Akarca gözaltına alındı. Akarca'nın yapılan üst aramasında, 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

''KURBAN KESECEKTİM''

Gözaltına alınan Akarca'nın yapılan sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı ve 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği öğrenildi. Akarca'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu" dediği belirtildi.

CEZAEVİNİN TUVALETİNDE KENDİNİ ASTI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akarca, çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Akarca, dün bulunduğu Karaman M Tipi Cezaevi'nde tuvalette kendini asarak, yaşamına son verdi. Akarca'nın cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.