Cinayet kamerada! Kız arkadaşının sevgilisini, sokak ortasında öldürdü
Kayseri'de gözü dönmüş zanlı, kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği genci sokak ortasında bıçakladı. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
GENEL 17.09.2019, 10:23
KAYSERİ'NİN Melikgazi ilçesinde 1 kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğü cinayet, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
ARKADAN KOŞARAK SALDIRDI
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S.'nin iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı.
CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. T.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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