Cinayet anı kamerada! Akrabası, kafasından böyle vurdu
Batman'da akrabası tarafından başından vurulan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean kameraya yansıdı.
GENEL 07.12.2019, 12:13
BATMAN'DA, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam yaşanan olayda, Rıfat Bilici'ye yürüdüğü sırada arkasından gelen akrabası M.B., tabancayla ateş etti. Başından vurulan Bilici, olay yerinde hayatını kaybederken kaçan M.B. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
CİNAYET KAMERADA
M.B.'nin, Rıfat Bilici'ye ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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