Çikolata fabrikasında feci ölüm! Arkadaşları yıkıldı
Gaziantep'te bulunan bir çikolata fabrikasında makine bakımı yapan işçi, kontrol amaçlı çikolata karıştırma mikserinin içerisine girdi. Mikserin çalıştırılması ile bıçakların arasında kalan genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti.
GAZİANTEP'TE tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çikolata fabrikasına bakım nedeniyle gelen 19 yaşındaki Mustafa Çoban, bakım ve kontroller için dev mikserin içerisine girdi. Bu esnada çalıştırılan mikser genç işçinin sonu oldu.
BIÇAKLARIN ARASINA SIKIŞTI
Bıçakların arasına sıkışan genç işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan ve yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ekipleri geldi. Ekipler tarafından işçinin cenazesi sıkıştığı bıçakların arasından çıkarılırken, olay yerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Firma yetkilileri ise yaşanan olayın çok acı bir iş kazası olduğunu belirterek, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını ifade etti.
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