Çıkardıkları ses yüzünden, komşuları karı-kocaya kurşun yağdırdı

GAZİANTEP'TE eş ve çocuklarıyla beraber parkta oturan Ersin Öznişastacı, komşusu Ahmet Çetinkaya tarafından "çok yüksek ses çıkartıyorsun" diye kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda Ersin Öznişastacı hayatını kaybederken, yaralanan eş hastanede tedavi altına alındı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay dün gece Gaziantep Şahinbey ilçesi Şehreküstü Parkında meydana geldi. Ersin Öznişastacı eşi ve iki çocuğunu alarak parka oturmak için gitti. Müzik sesinden rahatsız olan komşuları Ahmet Çetinkaya, parkta Ersin Öznişastacı'nın yanına gelerek sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Çetinkaya evden getirdiği tabanca ile çifte ateş etti.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Ersin Öznişastacı ve eşi Aynur Öznişastacı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan çift Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesine kaldırıldı. Ersin Öznişastacı doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağına 2 kurşun isabet eden eşi Aynur Öznişastacı'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Öznişastacı'nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Çifte ateş eden Ahmet Çetinkaya, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BANA VE EŞİME ATEŞ ETTİ"

Ölen Ersin Öznişastacı'nın eşi Aynur Öznişastacı, "Eşim ve çocuklarımla beraber parkta oturuyorduk. Sonra bir adam geldi önce eşime sonra da bana ateş etti" diye konuştu.