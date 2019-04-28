CHP: Şehitlere kelle diyenlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde düzenlenen saldırı ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Bizim şehitlere 'kelle' diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz" dedi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztarak, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Belediye başkanlarımız mazbatalarını aldılar ama itirazlar sürmektedir. Bu demokrasi tarihimizde eşine az rastlanır bir durumdur. Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır. Seçimle gelenler seçimle kalkmayı kabullenmemektedirler. Birbiri ardına yapılan itiraz ve açıklamaların hiçbir gerçekliği yoktur. Bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nu baskı altına almaya dönüktür. Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulası seçim mevzuatı ve içtihadıdır. Pusula şaşarsa bunun vebalini demokrasimiz ağır öder. Kurul baskılara boyun eğmemelidir." dedi.

"ŞEHİTLERE 'KELLE' DİYENLERDEN ALACAĞIMIZ HİÇBİR TAVSİYE OLAMAZ"

CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan linç girişimine ilişkin iktidar cephesinden gelen açıklamalara tepki gösteren Öztrak, "Öte yandan böylesine bir kritik dönemde puslu hava yaratmaya çalışanlar tarafından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hafta önce yapılan linç girişimini CHP Parti Meclisi olarak lanetliyoruz. Linç girişimi hukuku devre dışı bırakmak isteyenlerin milletimize ve demokrasimize düzenlediği bir operasyondur. İktidarın bu suçu sıradanlaştırması masum değildir ve suçluların telaşını yansıtmaktadır. Linç girişimini mazur göstermeye çalışanlar bu linç girişiminin ortağıdırlar. CHP olarak linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesi için takipçisi olacağız. Kimse bize 'şehit cenazelerine gitmeyin' demeye cürret edemez. Bizim şehitlere 'kelle' diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz. CHP terörle, teröristle asla yanyana getirilemez ama iktidarın bugüne kadar terörle ve teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı işbirlikleri onları her yerde takip edecektir. Milletimiz 31 Mart'ta bölücü dilin sahiplerine gereken dersi vermiştir" diye konuştu.