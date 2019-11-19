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Cezaevindeki kocasıyla tehdit edip zorla fuhuş yaptırdılar

Adana'da annesinin arkadaşı tarafından uygunsuz görüntüleri çekilen ve şantajla fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., cezaevindeki eşinin tavsiyesi üzerine adli makamlara başvurdu.

GENEL 19.11.2019, 11:36
Cezaevindeki kocasıyla tehdit edip zorla fuhuş yaptırdılar
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ADANA'DA eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu. Anne ve babası ayrı olan G.Y., 2 yıl önce 15 yaşındayken kaçarak Ç.A. (22) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi. Ancak 18 yaşından küçük biriyle evlendiği için Ç.A. yargılanmaya başladı ve cezaevine girdi. Bu suçtan beraat eden Ç.A., 2018 yılında başka bir suçtan dolayı yine cezaevine girdi. Bunun üzerine G.Y. oğlu ile birlikte yetiştirme yurduna verildi. 1 buçuk ay yurtta kalan G.Y. daha sonra annesi N.G. (43) ile birlikte yaşamaya başladı. 2018 yılının Temmuz ayında anne N.G.'nin kuaförü B.A.Ç.'nin (29) eşi, genç kıza mesaj göndererek evlerine kahve içmeye çağırdı.

"KAHVESİNE İLAÇ KOYUP TECAVÜZ ETTİ"

Bunun üzerine öğle saatlerinde eve giden G.Y.'nin kahvesine iddiaya göre B.A.Ç., uyku ilacı kattı ve genç kız kahve içtikten sonra bayılıp sabah saatlerinde gözlerini açtı. Uyandığında ise hiçbir şey hatırlamayan G.Y., 2 gün sonra B.A.Ç.'den aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı. G.Y.'ye uyurken tecavüz eden B.A.Ç., bu anları kaydedip G.Y.'ye gönderdi ve 'Çocuğuna zarar vermek ve eşine söylemek' ile tehdit edip genç kızı ağına çekti.

"CEZAEVİNDEKİ EŞİNE DURUMU ANLATTI"

Daha sonra G.Y., durumu annesine anlattığında annesi inanmadı ve çaresiz kız B.A.Ç.'nin para alarak kendisini pazarladığı kişilerle birlikte oldu. Geçen ay ise artık dayanamayan G.Y. annesinin evinden kaçarak kayınvalidesine sığındı ve durumu cezaevindeki eşine anlattı. Eşinin tavsiyesiyle harekete geçen talihsiz kadın, 13 Kasım tarihinde Adana Adliyesi'ne giderek B.A.Ç. hakkında şikayetçi oldu.

"DEDİKLERİNİ YAPMAYA MECBUR KALDIM"

B.A.Ç.'nin dediklerini mecburiyetten yaptığını söyleyen G.Y., "Annemin arkadaşı bu adam. Annemin evinde kalmam gerekiyordu. Sokakta kalamam sonuçta 1 çocuğum var. Gelip gidiyorlardı sürekli böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Eşi beni eve çağırdı gittim. Sabah uyandığında bir şey hatırlamıyorum. 2 gün sonra bana mesaj attı ve tehdit etti. Yanına gidip fotoğraf ve videoları gördüm. 'Ne hakla bunu yapabilirsin' dediğimde bana 'Eğer dediklerimi yapmazsan eşine, cezaevine bu fotoğraf ve videoları gönderirim' dedi. Eşime ilk zamanlar söylemedim mecbur kaldım dediklerini yapmaya" diye konuştu.

"BU ADAMLAR YAT, BEN PARASINI ALDIM"

Annesinin bu olaylarda hiçbir şekilde kendisinin yanında olmadığını iddia eden G.Y., "Annemin beraber olduğunu düşünüyorum kendi aralarında. Bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç.'nin eşinin de bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç. birçok kez bana, 'Bu adamla yat, ben parasını aldım. Gerisine karışma' dedi. Artık birkaç ay öncesine kadar tekrar tehditlere başladığında dayanamayıp eşime anlattım. O da bana 'Seni seviyorum. Sen kötü bir şey yapmamışsın. Seni tehdit etmişler. Git adli makamlara başvur' demesi üzerine delillerimi toplayıp savcılığa verdim" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİM BU İNSANLAR CEZALANDIRILSIN"

Herkesin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktaran G.Y., "Mağdur olan benim. Eşim yakın zamanda dışarı çıkacak ve kendi hayatımızı kuracağız. Ben bu kadar çok şey yaşadım, kendi gururumu ayaklar altına alıp gittim her şeyi anlattım. Tek istediğim bu insanlar cezalarını çeksinler. Ben rahat edemiyorum. Kimse bana inanmıyor. Benim elimde deliller de var. Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim" dedi.

İşte genç kadının delil olarak sunduğu yazışmalar;

#Cezaevi #Koca #tehdit #Fuhuş #Adana
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