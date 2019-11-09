Çevredekiler zor sakinleştirdi! Gözyaşları içinde izledi
İstanbul'da Beyoğlu'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.
TAKSİM'DE 6 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Evi kullanılmaz hale gelen yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın, Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesinde saat 19.30 sıralarında 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yaşlı kadının yaşadığı çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören kadın, komşularının yardımı ile kendisini dışarıya attı. Alevler kısa sürede büyüyüp bütün evi sardı.
EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
Yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çatı katındaki ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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