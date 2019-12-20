"Cesedi asitle yok ettik" diyen kadın kan donduran cinayeti itiraf etti

TÜRKİYE'NİN gündemine oturan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül kardeşler hakkında canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli olarak gözaltına alınan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül, Elbay'ı götürdükleri bağ evinde öldürdüklerini itiraf ettiler. İki kardeş tutuklanarak savcılığa sevk edildi.

KAYIPTAN ÇOK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORDU

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Elbay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Programa kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün çevresine yaptığı açıklamalarla kayıp Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme getirirken, Muharrem Elbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülüyordu. Olayın en büyük iki şüpheli ise Zeynep ve Cahit Ergül'ün canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu.

ÖLDÜRÜLÜP KUYUYA ATILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir haber alınmayan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi.

İDDİASINI YALANLADI

Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı da bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar" dediği iddia edildi. Ergül daha sonra Elbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanlayarak, "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep oldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Canlı yayında Mehmet Elbay'ı öldürüp cesedinin asitle yok edilmesi itirafıyla şüpheleri üzerine çeken Zeynep ve Cahit kardeşler, Gaziantep Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli kardeşler bugün gelen son dakika haberine göre gözaltında cinayeti itiraf ettiler.