Ceren Özdemir gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

ORDU'DA akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, bale antrenmanı sonrası Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evine geldi.Sabah çıkarken anahtarı evde unuttuğunu hatırlayan Ceren Özdemir, apartmanın dış kapı ziline bastı. Kimin geldiğini öğrenmek içen balkona çıkan ablası Gizem Özdemir’e otomatiğe basmasını istedi.Otomatiğe basılmasının ardından aradan 15 dakika geçmesine rağmen gelen olmayınca aşağı inen aile fertleri Ceren Özdemir’i kanlar içinde yerde yatarken buldu.Ağır yaralı olarak eve en yakın Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ceren Özdemir’in sırtından ve karnından defalarca bıçak darbesi aldığı belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip kurarak zanlının yakalanması için sıkı bir çalışma başlattı. Bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlenen Ceren’in geliş güzergahı, olay yerindeki güvenlik kameraları ve kent güvenlik sistemi kayıtları ile Ceren’in cep telefonunu incelemeye alındı.Özel ekip, Ceren’in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini mercek altına aldı. Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı ve ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi. Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve kampüs içinde bulunan binlerce öğrenci katıldı.Törende Ceren Özdemir’in annesi Güfer, babasın Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Ceren Özdemir’in cenazesi Ulubey ilçesinde toprağa verilecek.Cenaze töreninde acısını gizleyemeyen anne Güfer Özdemir, “Türkiye’de kadın kız cinayetleri hep faili meçhul kalıyor, bu da kalmasın” ifadelerini kullandı.