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Cemaat çıkınca sessizce camiye girdi Rahat tavırları ’pes’ dedirtti

Burdur'da cemaat çıktıktan sonra anahtarla camiye girip çelik kasadan para alıp kayıplara karışan hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsız, bozuk paraları bile bırakmadı.

GENEL 26.10.2019, 10:23
Cemaat çıkınca sessizce camiye girdi Rahat tavırları ’pes’ dedirtti
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BURDUR'DA, bir caminin yardım paralarının konulduğu çelik kasadaki paralar kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Paraların çalınması anı camideki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Burdur Merkez İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Caminde meydana geldi. Yatsı namazından sonra camiye gelen hırsız, daha önce yerlerini bildiği dış kapının anahtarını alarak kilitli kapıyı açıp camiye girdi. Önce cami görevlisinin odasına girerek yardım paralarının bulunduğu çelik kasanın anahtarını bulan hırsız, ardından çelik kasaya yöneldi. 25 yaşlarındaki kimliği belirsiz hırsız, kasayı anahtarla açarak içinden bir miktar paraya alıp önce kasayı kilitledi, ardından da caminin dış kapısını kilitleyip kayıplara karıştı.

400 TL CİVARINDA PARA ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Hırsız, caminin dış kapısının anahtarını da aldığı yere bıraktı. Ertesi gün cami imamı tarafından fark edilen olay sonrası yapılan incelemede kasadan 400 TL civarında paranın çalındığı tespit edildi.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Cami imamı durumu polise bildirdi. Camiye gelen olay yerini inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisinin camiye daha önce de birkaç kez girip küçük miktarlarda para çalmış olabileceği tahmin ediliyor.

#Cemaat #Cami #Burdur
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