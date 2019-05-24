Cem Uzan TMSF'ye karşı 5. kez dava kazandı: El konulan 38 bin belge imha edilmeli

PARİS Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi. Euronews'ten Beraat Gökkuş'un haberine göre; Türkiye'de yolsuzluk suçundan ceza alan iş insanı Cem Uzan TMSF'ye karşı bir dava daha kazandı. Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF yetkililerince sunduğu 'anahtar kelime' listesindeki yüzlerce sözcüğün bulunduğu dosyalara el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.

'AKP ile ilgili belgelere el konması yasa dışı'

TMSF'nin listesindeki sözcükler arasında AKP de vardı. Euronews'e konuşan Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, Paris Temyiz Mahkemesi'nin, 'AKP' kelimesinin geçtiği belgelere el konmasını "yasa dışı bulduğunu" belirtti. Avukat, "Bu Uzan'ın üst üste kazandığı 5. dava. Bu da gösteriyor ki TMSF'nin stratejisi absürt ve bu stratejiyi geliştirmeliler." dedi.