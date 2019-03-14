Canan Karatay: 'Adana kebabı kilo verdirme özelliğine sahip'

ADANA Sağlık Festivali kapsamında kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Adanalılara beslenme önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Karatay gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana kebabının önemine dikkat çekerek, "Bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabı tüketilmelidir ama yanında pilav, patates ve makarna olmamalı. Bol yağlı yediğiniz zaman proteinle beraber alındığı için kilo verirsiniz. Şırdan da rahatlıkla tüketilebilir" dedi.

Karatay doğal yağlarla yapılan yemeklerin bilinenin aksine kilo verdirme özelliğinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Çok yağlı yemekler sıkıntıya neden olmaz. Kilo aldıran şeker, un ve trans yağlardır. Bunlardan uzak durulmalı. Hakiki yağlardan olan tereyağı, kuyruk yağı ve zeytin yağı hiçbir zaman kilo aldırmaz. Doğal yağlar, karaciğer yağını azaltır, Alzheimer ve kalp hastalıklarını önler" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 17:34